    30 Eylül 2018, Pazar

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    Rusya'da zafer Lewis Hamilton'ın!

    Rusyada zafer Lewis Hamiltonın!
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    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    2018 Formula 1 sezonunun 16. yarışında , Sochi Autodrom’unda, damalı bayrağın altından geçen ilk isim olurken, Valtteri Bottas da ikinci sırayı elde etti. Böylece Hamilton, son 6 yarıştaki 5. zaferini elde etmiş oldu.

    2018 Formula 1 sezonunun 16. yarışında Mercedes-AMG Petronas ilk iki sırayı elde etti. zirveyi kimseye bırakmazken, Valtteri Bottas da ikinci sırayı elde etti. Bu sonuçla Hamilton, son 6 yarışta 5. kez damalı bayrağın altından ilk sırada geçti.

    Mücadeleye ikinci cepten başlayan Hamilton, ilk pit-stoplar sonrasında problem yaşasa da 25. turda takım arkadaşını geçip liderliğe oturdu. Bu andan sonra üstünlüğünü koruyan Britanyalı, şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafere imza attı. Yarışa pol pozisyonunda başlayan Bottas ise uzun süre ikinci sırada kaldığı yarışı aynı sonuçla bitirdi.

    Grand Prix'inin ardından Lewis Hamilton, 306 puanla pilotlar sıralamasında liderliğini korurken, Valtteri Bottas ise sıralamada 189 puanla 3. sırada yer aldı.
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