Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Vedat Albayrak ile Kayra Sayit'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye madalya getiren her iki sporcuyu kutlayarak, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2018 Dünya Judo Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımız Vedat Albayrak ve Kayra Sayit'i gönülden kutluyorum. Sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda yıllar sonra kazandığı madalyalar, Tokyo 2020 sürecinde judo branşımız için önemli bir motive kaynağı oluyor. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.