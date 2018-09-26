    26 Eylül 2018, Çarşamba

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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

    Bakan Kasapoğlundan milli judoculara tebrik
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    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da gerçekleştirilen 'nda bronz madalya kazanan ile Kayra Sayit'i tebrik etti.

    Bakan Kasapoğlu, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye madalya getiren her iki sporcuyu kutlayarak, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2018 'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımız ve Kayra Sayit'i gönülden kutluyorum. Sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda yıllar sonra kazandığı madalyalar, Tokyo 2020 sürecinde judo branşımız için önemli bir motive kaynağı oluyor. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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