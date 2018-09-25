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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporcu Begüm'e tebrik telgrafı

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan Begüme tebrik
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    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Cumhurbaşkanı ,, ’ya tebrik telgrafı gönderdi

    Cumhurbaşkanı , 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu 'ya tebrik telgrafı gönderdi.
    Ayşe Begüm Onbaşı'dan Tunus'ta altın madalya



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