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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporcu Begüm'e tebrik telgrafı
Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Ayşe Begüm Onbaşı’ya tebrik telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
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