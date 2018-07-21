    21 Temmuz 2018, Cumartesi

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    Ramil Guliyev Monaco'da 2'nci oldu

    Ramil Guliyev Monacoda 2nci oldu
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    Giriş Tarihi: 21.07.2018

    Diamond Lig'in Monaco ayağında yarışan Milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede 19.99'luk derecesiyle ikinci oldu.

    Dünya Şampiyonu atlet Ramil Guliyev istikrarlı performansını sürdürüyor. Ramil, Elmas Lig'in Monaco'da gerçekleştirilen 10'uncu ayağında piste çıktı. Ramil, 200 metrede 19.99'luk derecesiyle ikinci. oldu. 200 metrede ilk sırayı ise 19.65 koşan ve kişisel en iyi derecesini 4 salise geliştiren Noah Lyles aldı.

    Ramil, Elmas Lig'in Oslo ve Stockholm ayaklarında 200 metrede birinci olmuştu. Ramil Guliyev genel sıralamada sezonun Dünya'daki en iyi derecesinin sahibi 32 puanlı Noah Lyles'ın ardından 31 puanla 2. sırada yer alıyor.

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