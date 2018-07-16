16 Temmuz 2018, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 15 Temmuz'u unutmayacağız!
Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yoğun bir programla başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ve dünyaya önemli mesajlar gönderdi.
Başkan Erdoğan, ilk olarak 15 Temmuz'da şehit olanlar için Millet Camii'nde okunan Hatm-i Şerif'e katıldı. Burada Kuran-ı Kerim okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Külliye'de şehit ve gazi yakınlarıyla biraraya geldi. Külliye'deki bu önemli organizasyonda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın öne çıkan sözleri şöyle:
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