    15 Temmuz 2018, Pazar

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Başpehlivan olan Orhan Okulu'na tebrik

    Erdoğandan Başpehlivan olan Okuluna tebrik
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    Giriş Tarihi: 15.07.2018

    , 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan 'yu kutladı

    Türkiye , 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazanan 'yu tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın tarihi Kırkpınar güreşlerinin finalinde rakibini yenerek başpehlivan olan Okulu'ya tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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