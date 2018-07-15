15 Temmuz 2018, Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Başpehlivan olan Orhan Okulu'na tebrik
Giriş Tarihi: 15.07.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu'yu kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazanan Orhan Okulu'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın tarihi Kırkpınar güreşlerinin finalinde rakibini yenerek başpehlivan olan Okulu'ya tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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