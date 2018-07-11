12 Temmuz 2018, Perşembe
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Doğan Hakyemez, kalbindeki ağrı sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hakyemez'e burada yapılan kontrollerinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.
Doğan Hakyemez hayatını kaybetti
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Antalya'da kontrol için gittiği hastanede operasyon geçiren Doğan Hakyemez, işlemin ardından kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Hakyemez, hayatını kaybetti.
Doğan Hakyemez, kalbindeki ağrı sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hakyemez'e burada yapılan kontrollerinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Hakyemez, akşam üzeri tekrar ameliyata alındı. Hakyemez, akşam saatlerinde geçirdiği operasyon sonrası, yaşam mücadelesini kaybetti.
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