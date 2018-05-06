06 Mayıs 2018, Pazar
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde VakıfBank, ev sahibi CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde VakıfBank, ev sahibi CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde VakıfBank, Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj takımı karşı karşıya geldi. Bükreş'te bulunan Sala Polivalenta'da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede rakibi CSM Volei Alba Blaj'ı 25-17, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını üst üste 2. kez, toplamda 4.kez Avrupa şampiyonu oldu.
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