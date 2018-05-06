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    06 Mayıs 2018, Pazar

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    Soner Demirtaş'tan altın madalya

    Soner Demirtaştan altın madalya
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    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, altın madalya kazandı.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada milli güreşçi Soner Demirtaş, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya için karşılaştı. Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 3'üncü kez altın madalyanın sahibi oldu.

    Erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalyayı ise Marquez ve Karpach elde etti.


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