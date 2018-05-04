CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final heyecanı başlıyor

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'i, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Sala Polivalenta'da oynanacak Dörtlü Final'de Türkiye'yi VakıfBank ile Galatasaray temsil edecek.

Organizasyonun ilk maçları yarın oynanacak. VakıfBank, günün ilk maçında İtalyan temsilcisi Imoco Volley Conegliano saat 16:00'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj ile saat 19:00'da mücadele edecek. Rakiplerini mağlup eden 2 takım 6 Mayıs Pazar günü finalde kupa mücadelesi verecek. Diğer 2 takım ise yine aynı gün 3'üncülük-4'üncülük maçına çıkacak.



GÖZDE VE NESLİHAN KARİYERLERİNİ NOKTALIYOR

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'i sonrası VakıfBank ve Galatasaray'ın tecrübeli kaptanları voleybol kariyerlerine son verecek. VakıfBank'ta alt yapıdan gelen ve 19 yıldır görev yapan Gözde Kırdar, Galatasaray'da ise sene başı takıma dahil olan Neslihan Demir Güler, Dörtlü Final ile son maçlarına çıkacak.



Bu zamana kadar takım için yüzde yüzünü verdiğini dile getiren Gözde Kırdar, voleybolu üst düzeyde bırakmak ve anne olmak için bu kararı aldığını ifade etti. Neslihan Demir Güler ise fiziksel olarak zorlanmalar yaşayıp ağrı hissettiği için kariyerini noktalıyor.



VAKIFBANK, ÜST ÜSTE 6'NCI KEZ MÜCADELE EDECEK

Üst üste 6 kez Dörtlü Final'de yer alacak olan VakıfBank, toplamda 10 kez Avrupa'nın en büyük kupasında son 4'e kalmayı başarı. 2011, 2013 ve 2017 yıllarında CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Treviso şehrindeki Dörtlü Finaller'in finalinde Imoco Volley Conegliano'yu 3-0'la geçip, mutlu sona ulaştı. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 20 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. En son 10 Nisan 2016'da Dörtlü Finaller'in finalinde İtalyan ekibi Pomi'ye mağlup oldu. VakıfBank'ta Zhu Ting, bu sezon 190 sayıyla CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'en skorer oyuncu' konumunda bulunurken, Milena Rasic ise bu sezon 41 blokla CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'en çok blok sayısı' alan oyuncu durumunda.



IMOCO VOLLEY CONEGLİANO'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK

CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında VakıfBank ile karşılaşacak olan İtalya ekibi Imoco Volley Conegliano'da mücadele öncesi 2 önemli isim sakat durumda. Geçtiğimiz sezon gümüş madalyanın sahibi olan Imoco Volley Conegliano'da orta oyuncular Robin de Kruijf ve Raphaela Folie sakatlıkları sebebiyle Bükreş'te takımlarını yalnız bırakacak. Robin de Kruijf, geçen sezon da sakatlığı sebebiyle İtalya'nın Treviso kentindeki Dörtlü Final'de yer alamamıştı.



GALATASARAY İKİNCİ KEZ DÖRTLÜ FİNALDE

Galatasaray da 2013 yılında ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in ardından tarihinde ikinci kez organizasyonda yer alacak. Sarı kırmızılı ekipte Tatiana Kosheleva sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.



CSM VOLEİ ALBA BLAJ, 7 YIL ARADAN SONRA DÖRTLÜ FİNALDE

Dörtlü Final'de 2000-2001 sezonundan bu yana yer alan ilk Rumen takımı olan CSM Volei Alba Blaj, bu sezon tarihinde üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. A Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet alan CSM Volei Alba Blaj, tek yenilgisini grup liderliğini garantiledikten sonra son maçlarında Volero Zürih karşısında aldı.



MÜCADELELER SALA POLİVALENTA'DA

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'i, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 5 bin 83 kişilik Sala Polivalenta'da oynanacak. Bükreş'teki en büyük spor salonu olma özelliği bulunan Sala Polivalenta, ayrıca ülkedeki önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.