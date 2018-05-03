Yasemin Adar, üst üste 3. kez altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Rus sporcu Bukina'yı 8-2 yenen milli güreşçi Yasemin Adar, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.



Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonada millilerden başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son dünya şampiyonu Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda Rus rakibi Bukina'yı 8-2 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.