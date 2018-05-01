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    01 Mayıs 2018, Salı

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    Marsel İlhan'dan İstanbul Open'a veda

    Marsel İlhandan İstanbul Opena veda
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    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    TEB BNP Paribas İstanbul Open'da mücadele eden Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri'ye 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

    Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen toprak kort turnuvasının ilk tur maçında dünya 78 numarası Jaziri ile karşılaşan Marsel İlhan, 52 dakika süren müsabakayı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybetti.

    Bu sonuçla Marsel İlhan turnuvaya veda ederken; Jaziri ikinci turda, turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan dünya 4 numarası Hırvat Marin Cilic'in rakibi oldu.

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