Nuri Şahinin hayali gerçek oldu!

Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor.

Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen Harvard'a yazılan yıldız oyuncu, Harvard Üniversitesi'nden kabul mektubu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Instagram sayfasından Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, şu sözleri kullandı;

''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'da alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de.''



