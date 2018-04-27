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    27 Nisan 2018, Cuma

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    Nuri Şahin'in hayali gerçek oldu!

    Nuri Şahinin hayali gerçek oldu!
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    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    ekibi 'da forma giyen , İşletme Bölümüne kabul edildi.

    forması giyen Milli futbolcu , bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor.

    Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen 'a yazılan yıldız oyuncu, 'nden kabul mektubu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Instagram sayfasından Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, şu sözleri kullandı;

    ''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'da alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör ile tanışacağım için de.''

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