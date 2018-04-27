Nuri Şahinin hayali gerçek oldu!

Nuri Şahin'in hayali gerçek oldu!
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi İşletme Bölümüne kabul edildi.
Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor.
Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen Harvard'a yazılan yıldız oyuncu, Harvard Üniversitesi'nden kabul mektubu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Instagram sayfasından Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, şu sözleri kullandı;
''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'da alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de.''
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.