Etnospor’a Japon harikası

Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon atlı okçuları (Yabusame), 9-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali’nde izleyicilerle buluşacak

İstanbul'da Yenikapı Meydanı'nda 9-13 Mayıs arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali ziyaretçilerine muhteşem bir sürpriz sunacak... Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon kültürünün en önemli geleneklerinden Japon atlı okçuları (Yabusame), festival kapsamında Türkiye'ye geliyor. Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, bu yıl 'At binenin, kılıç kuşananın' sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, tüm dünyanın geleneksel sporlarının tanıtılmasına gayret göstereceklerini söyledi. Öte yandan Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılırken, Türkiye'nin, Sırbistan'daki gençlere, ülkelerini terk etmek zorunda kalmamaları için her alanda destek olmak istediğini dile getirdi.