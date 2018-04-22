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    22 Nisan 2018, Pazar

    DİĞER

    Mike Tyson: Erdoğan’la tanışmak istiyorum

    Mike Tyson: Erdoğan’la tanışmak istiyorum
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Mike Tyson: "Türkiye'ye geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum."

    Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson, Türkiye'yi ziyarete geleceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istediğini söyledi.

    EKİM'DE ZİYARET İSTEĞİ

    Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson'dan Türkiye'ye selam. Uğur Işılak'ın yapımcı kardeşi Murat Işılak, Tyson'la buluştu. Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi.

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