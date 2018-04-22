Mike Tyson: Erdoğan’la tanışmak istiyorum

Mike Tyson: "Türkiye'ye geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum."

Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson, Türkiye'yi ziyarete geleceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istediğini söyledi.



EKİM'DE ZİYARET İSTEĞİ



Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson'dan Türkiye'ye selam. Uğur Işılak'ın yapımcı kardeşi Murat Işılak, Tyson'la buluştu. Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi.