22 Nisan 2018, Pazar
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Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson, Türkiye'yi ziyarete geleceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istediğini söyledi.
Mike Tyson: Erdoğan’la tanışmak istiyorum
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Mike Tyson: "Türkiye'ye geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum."
Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson, Türkiye'yi ziyarete geleceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istediğini söyledi.
EKİM'DE ZİYARET İSTEĞİ
Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson'dan Türkiye'ye selam. Uğur Işılak'ın yapımcı kardeşi Murat Işılak, Tyson'la buluştu. Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi.
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