Bakan Baktan 23 Nisan mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Bak, mesajında, memleketin istiklalinin teminatı olan milli meclisin ve istikbalinin teminatı çocukların aynı bayram coşkusu, inancı ve neşesinde birleştiğini belirterek, "Millet iradesinin tecelligahı milli meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının uğrunda mücadele ettiği azim ve kahramanlık destanının en büyük kaynağı, en muhkem sığınağı olmuştur. 23 Nisan 1920'de o karanlık günleri dağıtmak için kapısı hatimlerle, dualarla açılan gazi meclisimiz, istiklale uzanan yolu aydınlatmış ve 98 yıldır dimdik ayakta durmaktadır." ifadelerini kulandı.

Osman Aşkın Bak, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan kahramanlar kuşağı, memleketin geleceğini teslim edecekleri çocuklara hediyelerin en büyüğünü seçmiştir. TBMM'nin kurulduğu günün bir çocuk bayramı olarak ihdas edilmesi, Türkiye'nin evlatlarının bu ülke için ne mana ifade ettiğinin en açık ispatıdır. Memleketin istiklalinin teminatı olan milli meclisimiz ve istikbalinin teminatı olan çocuklarımız aynı bayramın coşkusu, inancı, neşesinde birleşmiştir. Yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın bütün çocuklarına adanan bu kıymetli günün, başta bu coğrafyanın acılı evlatları olmak üzere bütün çocuklara güzellikler ve barış getirmesini temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum."