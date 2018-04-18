18 Nisan 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Erken seçim kararından sonra Gazi Koşusu ertelendi
Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018
24 Haziran 2018 tarihinde yapılması planlanan Gazi Koşusu, aynı gün seçim yapılacağı için ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıklamasının ardından gözler aynı gün düzenlenecek olan Gazi Koşusu'na çevrildi.
Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılmayı planlanan, Türk at yarışçılığının derbi koşusu olan Gazi Koşusu ertelendi. Yeni tarih Türkiye Jokey Kulübü tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER