Erken seçim kararından sonra Gazi Koşusu ertelendi

24 Haziran 2018 tarihinde yapılması planlanan Gazi Koşusu, aynı gün seçim yapılacağı için ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıklamasının ardından gözler aynı gün düzenlenecek olan Gazi Koşusu'na çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılmayı planlanan, Türk at yarışçılığının derbi koşusu olan Gazi Koşusu ertelendi. Yeni tarih Türkiye Jokey Kulübü tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak.