Engelleri büken şampiyonlar

OFSK sporcuları, 10 - 11 Mart tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası’na damga vurdu. 6 aylık yoğun çalışma sonucunda, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuları geride bırakan OFSK sporcuları ilk üç girmeyi başardı. Şampiyonada sporcular 7 madalya kazandı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin kurmuş olduğu Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü, 10-11 Mart tarihinde Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 22 ilden toplam 114 sporcu katıldı. Sporcular, oturarak ve ayakta olmak üzere sağ ve sol kol kategorilerinde mücadele etti. Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

OFSK İLK ÜÇTE



Müsabakalarda dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcular da yer aldı. Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü, (OFSK), 6 aylık bir çalışma sonucunda ilk üçe girmeyi başardı. Bayanlar kategorisinde Leyla Gökalp, 65 kg da sağ ve sol kolda Türkiye 1.si; Elif Çelik 65 kg da sağ ve sol kolda Türkiye 2.si ve Fatma Aykut, +75 kg da sağ ve sol kolda Türkiye 2.si oldu. Erkekler kategorisinde ise Ali Ekber Ağkoyun 65 kg da sol kolda Türkiye 3.sü oldu. Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 7 adet madalya kazandı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI



Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü'nün 1. olan Leyla Gökalp, 2018 yılının Nisan ayında Avrupa Şampiyonası, yıl sonunda da Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılacak. 2. ve 3. olan sporcular ise kontenjan durumuna göre katılım sağlayacak. OFSK'nın hedefi iki şampiyonada ülkemizi gururlandırmak ve derece kazandırmak.