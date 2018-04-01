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    01 Nisan 2018, Pazar

    DİĞER

    Miami Açık'ta şampiyon Isner

    Miami Açıkta şampiyon Isner
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Sezonun prestijli tenis turnuvalarından finalinde 'i 2-1 yenen John Isner, tek erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

    ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, dünya 5 numarası Alman Zverev ile dünya sıralamasının 17. basamağında yer alan ABD'li Isner karşılaştı.

    İki saat 29 dakika süren mücadelede ilk seti 7-6 kaybeden 32 yaşındaki Isner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak rakibini 2-1 yendi ve turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.


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