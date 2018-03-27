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    28 Mart 2018, Çarşamba

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    Yunanistan, Mısır'ı 1-0 mağlup etti

    Yunanistan, Mısırı 1-0 mağlup etti
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Yunanistan, Mısır'ı 1-0 mağlup etti.

    İsviçre'nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü, Yunanistan adına 29. dakikada Nikos Karelis kaydetti.

    Liverpool'un yıldız oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

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