Yunanistan, Mısırı 1-0 mağlup etti

28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Yunanistan, Mısır'ı 1-0 mağlup etti
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Yunanistan, Mısır'ı 1-0 mağlup etti.
İsviçre'nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü, Yunanistan adına 29. dakikada Nikos Karelis kaydetti.
Liverpool'un yıldız oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER