Miami Açıkta favoriler kaybetti

24 Mart 2018, Cumartesi
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Miami Açık'ta favoriler kaybetti
Giriş Tarihi: 24.03.2018
Miami Açık'ta tek kadınlarda Caroline Wozniacki, tek erkeklerde ise Novak Djokovic rakiplerine yenilerek turnuvaya erken veda etti.
ABD'de düzenlenen toplam 8 milyon dolar ödüllü turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Danimarkalı Wozniacki, tek kadınlar ikinci turunda karşılaştığı Porto Rikolo Monica Puig'e 0-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Tek erkekler ikinci turunda ise uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden korta dönen eski dünya 1 numarası Sırp Djokovic, dünya 47'ncisi Fransız Benoit Paire'ye 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvada bir üst turu göremedi.
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