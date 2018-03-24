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    24 Mart 2018, Cumartesi

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    Arkasspor finalde

    Arkasspor finalde
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    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Play-Off yarı final ikinci maçında İstanbul'da 3-1 yendiği HD Sigorta'yı konuk eden , rakibini aynı skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan İzmir temsilcisi ilk seti 25-20 kazanıp skoru 1-0 yaptı. ikinci sette toparlanarak 27-25'le dengeyi sağladı: 1-1. Üçüncü sette çok etkili bir oyun oynayan 25-13 kazandı ve 2-1 öne geçti. Son sette de Galatasaray'a geçit vermeyen Arkas 25-22'lik sonuçla müsabakayı 3-1 kazandı.

    SALON: Atatürk

    HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Ebru Ayata (xx)

    ARKASSPOR: Fromm (xxx), Jovovic (xx), Matic (xxx), Gökhan (xx), Mustafa Koç (xx), Yiğit (xx), Adis (xx), Bravo (xxx), Burak (xx), Çağatay (xx)

    GALATASARAY HD SİGORTA: Boğaçhan (xx), Todorov (xx), Ertuğrul (xxx), Özgür(xx), Melih (xx), Akhrem (xxx), Can (xx), Hüseyin (xx), Emin (xx), Daudi (xxx)

    SETLER: 25-20, 25-27, 25-13, 25-22

    SÜRE: 28, 36, 25, 32 (121 dakika)


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