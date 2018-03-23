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    23 Mart 2018, Cuma

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    Bakan Bak'tan Yasin Süzen'e tebrik

    Bakan Baktan Yasin Süzene tebrik
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    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , Belarus'ta devam eden İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede altın madalya kazanan için tebrik mesajı yayımladı.

    Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile mücadele eden , erkekler 400 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonu Süzen'e ilk tebrik, Gençlik ve Spor Bakanı 'tan geldi.

    Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Belarus'un Gomel kentinde devam eden İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda sergilediği performans neticesinde altın madalya kazanarak şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektiren Yasin Süzen kardeşimi gönülden tebrik ediyorum. Samsun'da düzenlenen 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Belarus'ta da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."

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