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    20 Mart 2018, Salı

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    Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası'nda finalde!

    Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupasında finalde!
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    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında , Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçını da 25-18, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak finale yükseldi.

    karşılaşmaya Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı ve Meliha İsmailoğlu 6'lısıyla başlarken, deplasman ekibi; Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic ve Lauren Barfield 6'lısıyla sahaya çıktı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya ise 16-10 önde girdi. İlk sette rakibine büyük üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.

    İkinci sete de etkili bir başlangıç yapan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4, ikinci teknik molaya ise 16-13 önde girdi. Setin kalan bölümünde de üstünlüğü rakibine bırakmayan Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-19 kazanarak maçta 2-0 öne geçti ve mücadele bitmeden finale yükselmeyi garantiledi.
    Üçüncü sete finali garantilemesinden dolayı rahat başlayan Eczacıbaşı, ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. İkinci teknik molayı 16-11 ile geçen temsilcimiz, üçüncü seti de 25-20 kazanarak parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve CEV Kadınlar Kupası'nda adını finale yazdırdı.

    SALON: Burhan Felek
    HAKEMLER: Petar Harizanov (Bulgaristan), Iris Fogel Stojcic (İsrail)
    ECZACIBAŞI VİTRA: Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Meliha İsmailoğlu, Simge Şebnem Akoz (L)
    SSC PALMBERG SCHWERIN: Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic, Lauren Barfield, Luna Carocci (L)
    SETLER: 25-18, 25-19, 25-20
    SÜRE: 75 dakika (23, 25, 27)

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