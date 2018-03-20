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    Başsağlığı mesajı

    Başsağlığı mesajı
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    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    A Spor yorumcularından ve Fotomaç gazetesi yazarlarından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir vefat etti.

    A Spor'un değerli yorumcularından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

    Merhumun cenaze namazı bugün Uzunköprü Kırcasalih Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve toprağa verilecek.

    A Spor ailesi olarak Oktay Demir'e Allah'tan rahmet, başta Turgay Demir olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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