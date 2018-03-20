Başsağlığı mesajı

A Spor yorumcularından ve Fotomaç gazetesi yazarlarından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir vefat etti.

A Spor'un değerli yorumcularından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.



Merhumun cenaze namazı bugün Uzunköprü Kırcasalih Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve toprağa verilecek.



A Spor ailesi olarak Oktay Demir'e Allah'tan rahmet, başta Turgay Demir olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.