20 Mart 2018, Salı
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A Spor'un değerli yorumcularından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Başsağlığı mesajı
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
A Spor yorumcularından ve Fotomaç gazetesi yazarlarından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir vefat etti.
A Spor'un değerli yorumcularından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenaze namazı bugün Uzunköprü Kırcasalih Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve toprağa verilecek.
A Spor ailesi olarak Oktay Demir'e Allah'tan rahmet, başta Turgay Demir olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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