20 Mart 2018, Salı
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Peki, sen bu konudaki bilgine güveniyor musun? Spor dünyasından baba-oğul/kız ikililerini ne kadar tanıyorsun? İşte kendini sınama fırsatı...
Spor bilginize güveniyor musunuz?
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Babalar ve oğulları, bazen de kızları... Spor dünyasında genetiğin kaçınılmaz bir etkisi vardır. Tıpkı ünlü devlet adamları, liderler, krallar ve kraliçelerde olduğu gibi, sporcular da oğullarının kendilerinin yolundan gitmesini ister. Bunun pek çok örneğine de yıllar boyunca rastladık.
Peki, sen bu konudaki bilgine güveniyor musun? Spor dünyasından baba-oğul/kız ikililerini ne kadar tanıyorsun? İşte kendini sınama fırsatı...
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