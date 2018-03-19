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    20 Mart 2018, Salı

    DİĞER

    Spor bilginize güveniyor musunuz?

    Spor bilginize güveniyor musunuz?
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Babalar ve oğulları, bazen de kızları... Spor dünyasında genetiğin kaçınılmaz bir etkisi vardır. Tıpkı ünlü devlet adamları, liderler, krallar ve kraliçelerde olduğu gibi, sporcular da oğullarının kendilerinin yolundan gitmesini ister. Bunun pek çok örneğine de yıllar boyunca rastladık.

    Peki, sen bu konudaki bilgine güveniyor musun? Spor dünyasından baba-oğul/kız ikililerini ne kadar tanıyorsun? İşte kendini sınama fırsatı...

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