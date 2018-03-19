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    20 Mart 2018, Salı

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    17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur

    17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup ilk maçında Türkiye, Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te düzenlenen grup maçlarında milli takımın, Avusturya ile golsüz berabere kaldığı belirtildi.

    Grubun diğer maçında ise Polonya'nın Bosna Hersek'i 4-0 yendiği kaydedildi.

    Millilerin, ikinci maçında 22 Mart Perşembe günü TSİ 17.00'de Polonya ile karşılaşacağı aktarıldı.

    Organizasyonda 28 takım, dörderli 7 gruba ayrıldı. Gruplarını lider bitirecek 7 takım, 9-21 Mayıs'ta Litvanya'da düzenlenecek 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Litvanya ise finallere direkt olarak katılacak.

    Finallerde ilk 3 sırada yer alacak takımlar ise 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Uruguay'da düzenlenecek 2018 FIFA 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.


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