2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup ilk maçında Türkiye, Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te düzenlenen grup maçlarında milli takımın, Avusturya ile golsüz berabere kaldığı belirtildi.

Grubun diğer maçında ise Polonya'nın Bosna Hersek'i 4-0 yendiği kaydedildi.

Millilerin, ikinci maçında 22 Mart Perşembe günü TSİ 17.00'de Polonya ile karşılaşacağı aktarıldı.

Organizasyonda 28 takım, dörderli 7 gruba ayrıldı. Gruplarını lider bitirecek 7 takım, 9-21 Mayıs'ta Litvanya'da düzenlenecek 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Litvanya ise finallere direkt olarak katılacak.

Finallerde ilk 3 sırada yer alacak takımlar ise 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Uruguay'da düzenlenecek 2018 FIFA 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.