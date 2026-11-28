U17 Kadın Hentbol Milli Takımı'ndan İsrail karşısında galibiyet!
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 28-23 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son karşılaşmasında ev sahibi Faroe Adaları ile mücadele edecek.
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 2. maçında İsrail'i 28-23 mağlup etti.
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'da oynanan A Grubu karşılaşmalarına 32-17'lik İzlanda yenilgisiyle başlayan ay-yıldızlılar, İsrail ile karşılaştı.
Vid Tjarnir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 12-10 önde bitiren Türkiye, sahadan 28-23 galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki son maçını 29 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Faroe Adaları ile oynayacak.