U17 Kadın Hentbol Milli Takımı'ndan İsrail karşısında galibiyet!

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 28-23 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son karşılaşmasında ev sahibi Faroe Adaları ile mücadele edecek.