Carpe Diem Binicilik Takımı'nın kurduğu Türk ekibi İstanbul Warriors, İtalya'da düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonlar Ligi Süper Kupası'nın (GCL) sahibi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Verona kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Türk binici Efe Siyahi yönetiminde Henrik von Eckermann, Simon Delestre ve Abdel Said'den oluşan kadrosuyla mücadele etti.

İki turluk finali, toplam 4 ceza puanıyla tamamlayan İstanbul Warriors, GCL'nin 10. yıl dönümü sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efe Siyahi, organizasyonda sezonun en büyük kupalarından birini kazanmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Türk takım lideri olarak uluslararası arenada mücadele eden İstanbul Warriors'ın bu başarıya ulaşması, benim için ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Bu şampiyonluk yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı hedefe inanan, büyük bir özveriyle çalışan ve birbirine güvenen bir takımın ortak emeğinin karşılığı. Carpe Diem Binicilik Takımı'nın desteğiyle çıktığımız bu yolculukta, Türkiye'yi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm binicilerimize, atlarımıza, antrenörlerimize, sahiplerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum. Verona'da kazandığımız bu kupa, birlikte başardıklarımızın ve gelecekte ulaşmak istediğimiz daha büyük hedeflerin önemli bir göstergesi."