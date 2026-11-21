Dünya Etnospor Birliği tarafından Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Dünya Etnospor Birliği tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin 3. gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı.

Doğal avlanma gösterileri büyük ilgi çekti

Doğanla avlanma gösterisi, Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, eğitimli doğanlarla gerçekleştirilen gösteri ziyaretçilerle buluştu.

Ülkenin çöllerinde ve kırsal bölgelerinde nesilden nesile aktarılan doğancılık geleneği, Etnospor Kültür Festivali'nde ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Suudilerin "kanc" olarak adlandırdığı doğancılık, çöl sevgisiyle yırtıcı kuşlara duyulan tutkunun birleştiği köklü bir gelenek olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katılan doğan yetiştiricisi ve eğitmeni Meşari el-Uteybi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu mirası korumaya devam edeceklerini belirten el-Uteybi "Bu spor, geçmişten bu yana atalarımızdan kalan bir mirastır. Atalarımız doğanlarla avlanır, avladıkları hayvan hem doğanın hem de göçebe halkın yemeği olurdu." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da doğan yarışmaları

El-Uteybi, ülkesindeki doğan festivallerinde yüksek ödüllü yarışmaların düzenlendiğini aktardı.

Etnospor Kültür Festivali'nin Riyad'da yapılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren El-Uteybi, "Burada Suudi Arabistan'daki her ailede doğana ilgisi olan birine rastlayabilirsiniz. Bu spor bizim için atlara ve develere duyulan sevgiye benziyor. Bunlar kültürel mirasımızın bir parçası ve bizim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali'ne övgülerde bulunan El-Uteybi, "Bu festivalde gördüğümüz üzere at biniciliği, güreş ve doğan uçurma gösterileri gibi çok sayıda farklı etkinlikler sergileniyor. Burada spor ve kültür çeşitliliğini görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Güreş minderinde renkli görüntüler

Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalde güreşçilerin Suudi Arabistanlı ziyaretçilerle yaptıkları karşılaşmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Güreş minderine gelen ziyaretçiler organizasyonda yer alan güreşçilerle karşılaşma imkanı buldu.

Riyad Sezonu kapsamında ilk kez Türkiye dışında düzenlenen festival, dördüncü gününde yarın devam edecek.

🤼‍♂️ Etnospor Kültür Festivali'nin 3. gününde geleneksel güreş, en çok ilgi çeken etkinlikler arasında yer aldı. 📍 Riyad'daki festivalde mindere çıkan katılımcılar, sporcularla güreşti. https://t.co/qL1k7k9iNX — AA SPOR (@aa_spor) November 21, 2026

38 farklı geleneksel spor

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak festival, Riyad'daki New Murabba bölgesinde yapılıyor.

Program kapsamında 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun yer alıyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında 28 Kasıma kadar devam edecek Etnospor Kültür Festivali, dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.