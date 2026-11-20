Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri sona erdi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalin ikinci gününde doğanla avlanma, at üzerinde güreş ve deve üzerinde kabak atışı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinlikler oldu.

Festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Türkiye dışında ilk kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, üçüncü gününde yarın Yeni Murabba bölgesinde devam edecek.

"RİYADH SEASON"

"Riyadh Season", Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyadh Season" kapsamında bu yıl düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak.