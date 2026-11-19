Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün sona erdi.

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla düzenlenen festival, dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri bir araya getiriyor.

Organizasyonun açılış törenine Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Dünya Etnospor Birliği üyesi federasyonların başkanları katıldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh programın açılış konuşmalarını yaptı.

"Riyadh Season" kapsamında Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen ve 28 Kasım'a kadar sürecek etkinliğin açılış töreninde, katılımcı ülkelerin bayrakları sporcular ve takımlar eşliğinde arenaya geldi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen festivalin töreninde çeşitli konserlerin yanı sıra Mehteran ekibi sahne alarak müzik performansları sergiledi.

Program kapsamında ayrıca atlı okçuluk, dövüş sanatları ve binicilik akrobasi gösterileri gerçekleştirilirken açılış töreni, gösterilerin ardından sona erdi.

- "Riyadh Season"

"Riyadh Season", Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyadh Season" kapsamında bu yıl düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak.