İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United bu sezon ligin 10’uncu haftasında 8 puanla düşme hattında yer alıyor. Bu süreçte teknik direktör Micheal Carrick ile yollarını ayıran İngiliz devi, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile anlaşma sağladı. Anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Manchester United Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kulüpte oluşturmak istediği futbol kültürünün önemine dikkat çekerek, “Bu kulübün gücü ve taraftarlarımızın desteğiyle hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaparak, 18'inci sırada düşme hattında yer alan Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, kulübün resmi platformlarına verdiği ilk röportajda yeni dönem hedeflerini anlattı. Takımın sezona zorlu bir başlangıç yaptığının farkında olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, mevcut durumdan ziyade kulübün potansiyeline odaklanılması gerektiğini ifade etti. Oyuncuların sahada özgürce hareket edebilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini dile getiren Pochettino, üzerlerindeki baskıyı enerjiye dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

'KÜLTÜR OLUŞTURMAK EN ÖNEMLİ ŞEY'

Takımda yeni bir futbol anlayışı oluşturmak istediklerini vurgulayan Pochettino, "Kültürü oluşturmak en önemli şey. Alışkanlıkları ve ilkeleri belirlemeliyiz. Kendi felsefemizi oluşturmak ve sıfırdan başlamak istiyoruz. İleriye bakmalı ve her maçı kazanmaya yaklaşmamızı sağlayacak en iyi alışkanlıkları oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEKİ OYUNCULARI DESTEKLEMELİYİZ'

Mevcut kadroya güvendiğini belirten Pochettino, oyuncuları suçlamak yerine onların gelişimine odaklanacaklarını dile getirdi. Arjantinli teknik adam, "İsteyebileceğimiz en iyi kadro şu anda sahip olduğumuz oyunculardan oluşuyor. Oyuncularımızı sevmeli ve desteklemeliyiz. Performans sergileyebilmeleri için ihtiyaç duydukları bütün araçları sağlamalıyız. Kimseyi suçlayamayız. Şimdi sorumluluk alma, çalışmaya başlama ve oyuncularımızın bütün yeteneklerini sahaya yansıtabilmeleri için gerekli koşulları oluşturma zamanı" diye konuştu.

FERGUSON SONRASI 11 FARKLI İSİM

Mauricio Pochettino'nun göreve başlamasıyla birlikte İngiliz ekibi, Ferguson sonrası 9'uncu resmi teknik direktörünü takımın başına getirdi. Bu süreçte geçici teknik adamlar da dahil olmak üzere toplam 11 teknik direktörle yollarını ayıran Manchester United, Premier Lig şampiyonluğuna ise ulaşamadı.

İNGİLİZ DEVİNDE BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Alex Ferguson'ın ardından teknik direktör istikrarını sağlayamadı. 1986 - 2013 yılları arasında 26 yılı aşkın süre takımın başında kalan ve 13 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Ferguson'ın emekliliğinin ardından Manchester temsilcisi, Mauricio Pochettino ile yeni bir döneme başladı. 18 Kasım 2026 tarihinde görevine başlayan Arjantinli teknik adam, Ferguson sonrasında Manchester United'ın başına geçen 9'uncu teknik direktör oldu. Alex Ferguson'un ardından David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnik, Erik ten Hag, Ruben Amorim ve Michael Carrick takımın başında sahaya çıktı. Öte yandan Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy ve Darren Fletcher da geçici teknik direktör olarak kulüpte farklı zamanlarda görev aldı. Toplamda 11 teknik adam ardından getirilen Pochettino, Old Trafford'da yeniden başarı yakalamaya çalışacak.

LİGDE EN BÜYÜK BAŞARI 2'NCİLİK

Manchester United, Ferguson'ın ayrıldığı 2012 - 2013 sezonundan bu yana Premier Lig'de şampiyonluk da yaşayamadı. Bu süreçte ligi 2'nci sırada tamamlayarak şampiyonluğa en çok yaklaşan iki teknik direktör Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer oldu. 2017-2018 sezonunda Mourinho yönetiminde 81 puan toplayan Manchester United, şampiyon Manchester City'nin 19 puan gerisinde kaldı. 2020 - 2021 sezonunda ise Solskjaer yönetimindeki ekip, 74 puanla yine ikinci sırayı aldı. Manchester City ile arasındaki puan farkını 12'ye indiren Solskjaer, Ferguson sonrasında Premier Lig şampiyonluğuna puan olarak en çok yaklaşan isim oldu.

EN UZUN SÜRE SOLSKJAER GÖREV YAPTI

Ferguson sonrasında Manchester United'ın başında en uzun süre kalan isim, Beşiktaş'ı da çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer oldu. Norveçli teknik adam, görev döneminde 1068 gün takımın başında kaldı ve 168 resmi karşılaşmada görev yaptı. Solskjaer'i ise 900 günle Jose Mourinho takip etti. Portekizli teknik adam, 144 karşılaşmada takımın başında yer aldı.

TRANSFERLER ÇARE OLMADI

Solskjaer döneminde Harry Maguire, Bruno Fernandes ve Jadon Sancho gibi isimler kadroya katılırken Mourinho döneminde Paul Pogba ve Romelu Lukaku transferleri öne çıktı. Amorim döneminde ise 2025 yaz transfer döneminde yapılan Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha transferleri dikkat çekti. Fakat yüksek bütçelerle yapılan transferlerde Manchester United'ın şampiyonluk hasretine çare olamadı.

ABD milli takımı sonrası Pochettino, Manchester United'ın başında yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken İngiliz ekibinin Ferguson sonrasındaki şampiyonluk hasretini bitirmeye çalışacak.