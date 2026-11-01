48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kasanesh Ayenew Baze kazandı
48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2 saat 24 dakika 40 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.
Kadınlarda ilk 3 sırayı Etiyopyalı atletler aldı. Azmera Abreha Gdey 2 saat 24 dakika 47 saniyeyle ikinci, Diribe Hirko Alemu ise 2 saat 25 dakikalık süresiyle üçüncülüğü elde etti.
#Anadolu Yakası #15 Temmuz Şehitler Köprüsü