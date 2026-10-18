Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya elde etti
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı.
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.
Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.