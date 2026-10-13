Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ın ilk turunda Kazak rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi.
Dünya sıralamasının 59. basamağındaki Zeynep, Wuhan kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki organizasyonun ilk turunda klasmanın 79 numarası Yulia Putintseva ile sert zeminde karşılaştı.
Mücadeleyi 2-1 (7-6, 3-6, 5-7) kaybeden 24 yaşındaki milli tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.
Zeynep, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Putintseva'ya 2-1 yenilmişti.
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