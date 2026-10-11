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Milli atıcı Safiye Temizdemir, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Giriş Tarihi:
Milli atıcı Safiye Temizdemir, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Safiye, altın madalya elde etti.

Trap solo genç kadınlar kategorisinde mücadele eden milli atıcı Nisa Nur Aydemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

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