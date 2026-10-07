CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, ilk kez katıldığı 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı yenerek şampiyon oldu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen Kadın Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.


BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

"İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Türkiye B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Şampiyona boyunca ortaya koydukları mücadeleyle bizleri gururlandıran millilerimizin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyuyoruz. 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonu milli sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum."

#Polonya #Avrupa #İstanbul
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Novak Djokovic'ten Pekin'de tarihi rekor!
Sonraki Haber
Novak Djokovic'ten Pekin'de tarihi rekor!