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Bakan Bak, milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da gerçekleştirilen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş için tebrik mesajı yayımladı.

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Bakan Bak, milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da gerçekleştirilen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda açık kategoride çıktığı 10 maçta yenilgi almayan ve 8 puanla 1. masada ikinci olarak gümüş madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten kutluyorum. Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dünya satrancının üst sıralarına doğru hızlı yükselişini sürdüren milli sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanarak kariyerine yeni bir zafer daha ekleyen 15 yaşındaki Büyükustamız Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarılarının devamını diliyorum."

#Osman Aşkın Bak #Özbekistan
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