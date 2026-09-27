Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş'tan tarihe geçen rekor puan

Büyükusta (GM) ünvanlı milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'da yapılan 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nı yenilgisiz tamamlayarak 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo (satranç derecelendirme sistemi) puanı rekorunu kırdı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Semerkant kentinde düzenlenen olimpiyatın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile karşılaşan Yağız Kaan Erdoğmuş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Olimpiyatı 8/10 puanla ve yenilgisiz tamamlayan 15 yaşındaki milli sporcu, elo puanını 2 bin 731'e yükseltti.

Yağız Kaan, bu puanla Çinli GM Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde bulundurduğu rekoru (2 bin 721) geride bırakarak satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının sahibi oldu.