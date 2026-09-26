Başkan Erdoğan'dan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan pehlivanlara tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan başpehlivan Orhan Okulu başta olmak üzere organizasyon kapsamında er meydanında ter döken tüm pehlivanları tebrik etti.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından, final müsabakasını izlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"57 yıllık aranın ardından ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kupayı kazanan Orhan Okulu başta olmak üzere ikinci olan Mustafa Taş'ı ve er meydanında ter döken tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Gerek Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde gerekse Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarışan pehlivanlarımız, milli kimliğimizin nişanelerinden olan bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Gücü akılla, cesareti ahlakla birleştiren tüm pehlivanlarımız, farklı yaş gruplarında kol bağlayan genç güreşçilerimize de örnek oluyor. İnşallah hep birlikte güreşte elde ettiğimiz madalyalara dünya çapında yenilerini ekleyeceğiz."