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İtalyan tenisçi Sinner, Çin Açık'tan çekildi

Teniste dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

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İtalyan tenisçi Sinner, Çin Açık'tan çekildi

İtalyan raket, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dizim henüz olmasını istediğim seviyede değil. En kısa sürede kortlara dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Alman Alexander Zverev'i temmuz ayında yenerek Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Sinner, turnuva sonrasında resmi bir maça çıkmadı.

#Wimbledon #Jannik Sinner
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