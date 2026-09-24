Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası’nda bronz madalya aldı
Bulgaristan Sofya’da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli boksör Gizem Özer, Fransız rakibi Sthelyne Grosy’e sayıyla 3-2 yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer, yarı final maçına çıktı. İlk turda İsveçli rakibi Berevan Hassan'ı hükmen, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 yenen Gizem, çeyrek finalde Çek Barbora Maxova'yı 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Gizem yarı final maçında Fransız Sthelyne Grosy'e sayıyla 3-2 yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.