CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Master atlet Aycan Kurtcan, yüksek atlamada Balkan şampiyonu oldu

İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, Romanya'da düzenlenen 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 1,40 metrelik derecesiyle kürsünün zirvesinde yer aldı.

Giriş Tarihi:
Master atlet Aycan Kurtcan, yüksek atlamada Balkan şampiyonu oldu

58 yaşındaki Kurtcan'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türk atletizminde "uçan kız" lakabıyla tanınan 58 yaşındaki Aycan Kurtcan, Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 55 yaş kategorisinde yarıştı.

Şampiyonanın ikinci hakkında 1,40 metreyi başarıyla geçen Kurtcan, Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurtcan, Balkan Şampiyonası'nın sezonun son, en keyifli ve en zevkli pist yarışı olduğunu belirtti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Bulgaristan'da Türk rüzgarı!
Sonraki Haber
Bulgaristan'da Türk rüzgarı!