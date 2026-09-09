Kick boks antrenörü anne, oğlunu Avrupa'ya hazırlıyor!

Ankara'da kick-boks antrenörü Nazmiye Kaya, 5 yaşında sporla tanıştırdığı oğlu Onur Kaya’yı 20 yılı aşkın süredir çalıştırıyor. Annesinin yetiştirdiği Onur Kaya, 2025 yılında Fransız Boksu olarak bilinen ‘Savate Combat’ branşında Türkiye şampiyonu ve dünya 3’üncüsü, 2026 yılında ise kick boksta Türkiye şampiyonu olurken, şimdi Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ankara'da kick-boks antrenörü Nazmiye Kaya (59), 5 yaşında sporla tanıştırdığı oğlu Onur Kaya'yı (27) 20 yılı aşkın süredir çalıştırıyor. Annesinin yetiştirdiği Onur Kaya, 2025 yılında Fransız Boksu olarak bilinen 'Savate Combat' branşında Türkiye şampiyonu ve dünya 3'üncüsü, 2026 yılında ise kick boksta Türkiye şampiyonu olurken, şimdi Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

1986 yılında atletizmle spora başlayan ve daha sonra Uzak Doğu sporlarına yönelen Nazmiye Kaya, Türkiye ve Avrupa'da karatede birçok madalya kazandı. Ardından kick-boks, muay thai, karate ve wushu branşlarında hakemlik ve antrenörlük yapan Kaya, daha sonra kendi spor salonunu açtı ve sporcu yetiştirmeye başladı. Kaya, 5 yaşından itibaren oğlu Onur Kaya'yı da sporla iç içe yetiştirdi. Çocukluğundan itibaren çeşitli mücadele sporlarının içinde büyüyen Onur Kaya, annesinden aldığı eğitimle Türkiye ve yurt dışında 150'ye yakın madalya kazandı. Nazmiye Kaya, şimdi oğlu Onur'u 18 gün sonra Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyor.

'ÇOCUKLARIMI 22 YILDIR YETİŞTİRİYORUM'

Nazmiye Kaya, 1986 yılında atletizmle spora başladığını, babasının güreşçi olmasının kendisinde spor ilgisinin oluşmasında etkili olduğunu, daha sonra Uzak Doğu sporlarına yöneldiğini söyledi. Nazmiye Kaya, "Karate branşında Türkiye 1'inciliklerim ve Avrupa 3'üncülüğüm var. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde 16 yıl spor salonunda çalıştım. Kendi spor salonumu açtım. Burada öğrenci yetiştiriyorum. 2004 yılından itibaren kızımı ve oğlumu birlikte yetiştirmeye çalıştım. Muay thai, kick-boks, wushu, karate, boks branşında sporculuk hayatlarına devam ediyorlar. Ayrıca ben; Kick boksta, muay thaide, karatede ve wushuda hakem olarak görev yapıyorum" dedi.

'MESAİDEN SONRA SALONDA ÇALIŞIYORUZ'

Kaya, oğlu Onur Kaya'nın Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldığını, Türkiye'de de dereceler elde ettiğini, oğlu ile antrenmanlarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Kızım ve oğlum ikisi de birlikte milli takımda devam ediyorlar. Oğlum Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitti. Türkiye'de de bu sene kick boksta derece aldı. Gazi Üniversitesi'nde eğitimlerine devam ediyorlar. Gün içinde işe gidiyorum akşam mesaisinden sonra oğlumla birlikte burada antrenman yapıyoruz. Ona tecrübelerimi aktarıyorum. Oğlum, bu sene de tekrar Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Ayın 24'ünde Avrupa şampiyonasına gidecek. Çok gurur verici ve çok mutluyum. İnşallah herkese de böyle bir başarı nasip olsun. Antrenör olarak babası da yardımcı oluyor. Kendisi istediği için bu işi severek yapıyor. Hiç antrenmanlarını aksatmıyor. Başka bir yerde ders almadı. Her zaman yanında oluyoruz onun başarılarını görünce de çok mutlu oluyoruz ailece' diye konuştu.

'150'DEN FAZLA MADALYA KAZANDIM'

Onur Kaya, ailesinin teşvik etmesi ile 2005 yılında lisans alarak kariyerine başladığını söyleyerek, "Hayatım boyunca toplam 150'den fazla müsabakaya katıldım, bir o kadar da madalyam var. Çocukluktan beri sporu devam ettiriyorum. Bütün başarılarımı aileme borçluyum. Antrenör ve aile başarılı olmasını ister ama sporcu kendisi istemezse yine başarı gelmez. Hem sporcu isteyecek, emek verecek, hem aile isteyecek hem antrenör isteyecek. Kişinin içinde olduğu zaman başarı da otomatik olarak geliyor. Annemle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda ailemin yanımda olmasının çok ciddi avantajları var ve tabii ki de güzel hissettiriyor. Yaklaşık 18 gün sonra Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 'Savate' branşında şampiyonluk ve daha önce 3'üncülüğümün de olduğu dünya şampiyonasına katılıp şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.