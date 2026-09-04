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ABD Açık'ta Sabalenka, Alcaraz, Pegula ve Medvedev, 4. turda

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka ve Jessica Pegula ile tek erkeklerde Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev dördüncü tura yükseldi.

Giriş Tarihi:
ABD Açık'ta Sabalenka, Alcaraz, Pegula ve Medvedev, 4. turda

New York kentindeki turnuvanın 6. gününde tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılının şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Özbek raket Kamilla Rakhimova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

ABD'li tenisçi Jessica Pegula (3) ise Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 1-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

ALCARAZ VE MEDVEDEV, 4. TURDA

Geçen yılın şampiyonu tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Yibing Wu'yu 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde ise 7 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, Fransız raket Arthur Rinderknech'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

#Aryna Sabalenka #Carlos Alcaraz
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