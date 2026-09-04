ABD Açık'ta Sabalenka, Alcaraz, Pegula ve Medvedev, 4. turda

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka ve Jessica Pegula ile tek erkeklerde Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev dördüncü tura yükseldi.