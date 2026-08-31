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Milli halterci Cansel Özkan’dan altın madalya!

Milli haltercimiz Cansel Özkan, 2026 Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 53 kg koparmada Akdeniz Oyunları rekoru kırarak altın madalya kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Milli halterci Cansel Özkan’dan altın madalya!

Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, 53 kg koparmada 91 kg'lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 53 kg koparmada mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, 91 kg'lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

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