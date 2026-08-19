Bakan Osman Aşkın Bak Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarı diledi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da gerçekleşecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarı dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarı dileğinde bulundu.



Yirminci Akdeniz Oyunları, İtalya'nın Toronto kentinde 21 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı diledi. Bakan Bak, paylaşımında "Toronto 2026 Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi 29 spor dalında temsil edecek; 137 kadın, 197 erkek olmak üzere toplam 334 milli sporcumuza yürekten başarılar diliyorum. Şanlı bayrağımızı gururla temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz. Yolunuz açık olsun; kalbimiz ve desteğimiz her daim sizinle" ifadelerini kullandı.