Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nu erkeklerde kazanan Fas asıllı İspanyol atlet Adel Mechaal, "Filistinli çocuklar ve insanlar da herkes gibi sakin, sağlıklı bir hayatı hak ediyor." dedi.

Mechaal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın düzenlendiği parkuru çok beğendiğini ve anlamlı bir organizasyon olduğunu belirtti.

İspanya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu vurgulayan Mechaal, insanların birbirine zarar vermemesi gerektiğini altını çizerek, "Dünyada lider olmak isteyen çok kişi olabilir ama en önemli şey insanların birbirini öldürmemesi. İnsanların savaş yerine barış içinde yaşaması gerekiyor. Filistinli çocuklar ve insanlar da herkes gibi sakin, sağlıklı bir hayatı hak ediyor. İspanya ile Türkiye dost ülke ve bu konuda beraber ayakta. Bence insanlar birbirini savunmalı, desteklemeli. Yoksa insanlığımızı kaybederiz." şeklinde konuştu.

1920 Koşusu parkurunda çıkış, iniş ve dönüşlerin bulunduğunu aktaran 35 yaşındaki sporcu, "Gerçekten çok güzel bir parkurdu, ben çok eğlendim. Anıtkabir etrafında koştuk, bu da ayrı bir anlam kattı. Hem gezmek hem de koşmak için mükemmel bir fırsat. Yarışı 29 dakikada tamamladık, bunun oldukça iyi bir derece olduğunu düşünüyorum. Ankara'nın Türkiye'deki en hızlı parkurlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden çok mutluyum, inşallah gelecek sene tekrar buraya gelmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Bu tür organizasyonlar insanlara hem sağlığı hem de değerleri hatırlatıyor"



Bazı organizasyonların sadece spor için değil, aynı zamanda duygu ve tarih için yapıldığını ifade eden Mechaal, 1920 Koşusu'nun da bu yönüyle kendisini etkilediğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği öneme değinen Mechaal, şunları söyledi:

"Bazı yarışlar sadece sağlık ve spor için yapılır ama bazıları kalp içindir, duygu içindir, tarih içindir. Bu yarış da öyle. Atatürk, Türkler için olduğu kadar dünya için de çok önemli bir lider. Gençleri ve sporu her zaman desteklemiş. Anıtkabir'in yanında, böyle anlamlı bir yerde koşmak benim için çok güzel bir hatıra oldu. Bu tür organizasyonlar insanlara hem sağlığı hem de değerleri hatırlatıyor."

MotoGP ilgisi



Motor sporlarına ilgi duyduğunu ve özellikle MotoGP'yi takip ettiğini belirten Mechaal, Türkiye'de bulunduğu dönemde voleybola da ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Daha önce voleybolu fazla izlemediğini dile getiren İspanyol atlet, "MotoGP'yi çok takip ediyorum. İspanyollar bu sporda çok güçlü. Türkiye'ye geldikten sonra voleybolu da izlemeye başladım. Daha önce pek takip etmiyordum ama burada çok iyi takımlar var. Maçları izlemek çok keyifli. Toprak Razgatlıoğlu'nu duydum, takip ediyorum. Şimdi MotoGP'de birinci senesi. İnşallah motosiklete yavaş yavaş alışacak, ayarlama alacak. Kesinlikle biraz daha üst sıralarda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk mutfağına övgü: "Sarma ilk başta ilginç geldi ama çok beğendim"



Türkiye'de bulunduğu süre boyunca Türk mutfağını da deneyimlediğini anlatan Mechaal, özellikle künefe ve sarmadan etkilendiğini söyledi.

Eşinin Türk ve Hataylı olduğunu hatırlatan Mechaal, "Sarma ilk başta bana biraz ilginç geldi, 'Bu ne?' diye düşündüm ama denedikten sonra çok beğendim. Gerçekten çok lezzetliydi. Künefe de çok güzel bir tatlı. Ben çok fazla yemek yapamıyorum ama en fazla sütlaç yapabilirim." ifadelerini kullandı.

Ankara'da güzel parkurlar oluşturulabileceğini ve hızlı dereceler alınabileceğini aktaran Mechaal, "Gelin Ankara'da gezin, koşun. Seneye bir pazar günü daha birlikte sağlıklı bir spor yapalım." diyerek diğer atletlere çağrıda bulundu.

