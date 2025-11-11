Milli atıcılarımız İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç dünya 6'ncısı oldu!

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde 6'ncı oldu.